طلاب بأولى ثانوى: انتهينا من الامتحان الإلكترونى للغة الثانية فى 15 دقيقة

كتب محمود طه حسين

أكد بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى وقت قياسى وصل إلى ربع ساعة فقط، موضحين أنهم أدوا الامتحان بشكل إلكترونى على التابلت ومن خلال التليفون المحمول وكانت هناك سهولة فى الدخول على منصة الامتحانات.

وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنه أدى امتحان اللغة الفرنسية فى 15 دقيقة فقط وكانت هناك سهولة فى الدخول على منصة الامتحان، موضحا أن بعض الجزئيات أجاب عليها أكثر من مرة والسيستم كان يعمل بطلاقة دون سقوط أو عدم تحميل، مشيرا إلى أن زملاءه أيضا فى الفصول تمكنوا من الدخول والإجابة على الامتحانات وبعضهم أدى الاختبار من خلال الموبايل.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أداء قرابة 200 ألف طالب الامتحان فى اللغة الثانية منذ صباح اليوم الثلاثاء.