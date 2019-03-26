video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب بأولى ثانوى: انتهينا من الامتحان الإلكترونى للغة الثانية فى 15 دقيقة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:19 م
طلاب بأولى ثانوى: انتهينا من الامتحان الإلكترونى للغة الثانية فى 15 دقيقة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكد بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى وقت قياسى وصل إلى ربع ساعة فقط، موضحين أنهم أدوا الامتحان بشكل إلكترونى على التابلت ومن خلال التليفون المحمول وكانت هناك سهولة فى الدخول على منصة الامتحانات.
 
وقال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنه أدى امتحان اللغة الفرنسية فى 15 دقيقة فقط وكانت هناك سهولة فى الدخول على منصة الامتحان، موضحا أن بعض الجزئيات أجاب عليها أكثر من مرة والسيستم كان يعمل بطلاقة دون سقوط أو عدم تحميل، مشيرا إلى أن زملاءه أيضا فى الفصول تمكنوا من الدخول والإجابة على الامتحانات وبعضهم أدى الاختبار من خلال الموبايل.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أداء قرابة 200 ألف طالب الامتحان فى اللغة الثانية منذ صباح اليوم الثلاثاء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أكواد الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى فى جميع المواد

رغم تعليقه.. 100 ألف طالب يؤدون الامتحان الإلكترونى فى اللغة الثانية

التربيةوالتعليم

الامتحان الالكترونى

اخبار اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة