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الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:44 م
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ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة فى قنا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:02 م
ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة فى قنا أسلحة نارية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.



وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، استهدفت مراكز دشنا وأبوتشت ونجع حمادى وفرشوط، أسفرت عن ضبط 8 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد روسى بقصد الدفاع، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 


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