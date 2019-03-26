video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 2048 طابع مزور بنطاق محكمة المنشية بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:35 م
ضبط 2048 طابع مزور بنطاق محكمة المنشية بالإسكندرية الطوابع المظبوطة
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

نجح ضباط مباحث محكمة الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى ضبط عاطل خلال بيعه طوابع ودمغات بنطاق مجمع محاكم الاسكندرية .

 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن يفيد بقيام المقدم محمد وجدي رئيس وحدة مباحث محكمة جنايات الإسكندرية بالقبض على عاطل بحوزته 2048 طابع دمغة مزورة بنطاق محكمة الإسكندرية دائرة قسم المنشية.

 

كشفت تحريات الرائد خالد عزت وكيل مباحث محكمة الاسكندرية قيام المدعو " ب . ط . م " عاطل مقيم بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية لبيعه وحيازته طوابع خاصة بنقابة المحامين و دمغات حكومية مزورة و القبض عليه تم ضبط   " 1547 " طابع منسوب صدوره لنقابة المحامين فئة خمسة جنيه و" 501 " طابع دمغة فئة جنية منسوب صدورها للمطابع الأميرية، و " 90" خطاب طبي منسوب لأحد الأطباء بديل عذر للمتهمين في قضايا تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 19 أحوال لسنة 2019 قسم شرطة المنشية  وجاري العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية تستخرج سيدة بعد سقوط جزء من عقار قديم عليها بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة