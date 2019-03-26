ضبط 2048 طابع مزور بنطاق محكمة المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجح ضباط مباحث محكمة الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى ضبط عاطل خلال بيعه طوابع ودمغات بنطاق مجمع محاكم الاسكندرية .

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن يفيد بقيام المقدم محمد وجدي رئيس وحدة مباحث محكمة جنايات الإسكندرية بالقبض على عاطل بحوزته 2048 طابع دمغة مزورة بنطاق محكمة الإسكندرية دائرة قسم المنشية.

كشفت تحريات الرائد خالد عزت وكيل مباحث محكمة الاسكندرية قيام المدعو " ب . ط . م " عاطل مقيم بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية لبيعه وحيازته طوابع خاصة بنقابة المحامين و دمغات حكومية مزورة و القبض عليه تم ضبط " 1547 " طابع منسوب صدوره لنقابة المحامين فئة خمسة جنيه و" 501 " طابع دمغة فئة جنية منسوب صدورها للمطابع الأميرية، و " 90" خطاب طبي منسوب لأحد الأطباء بديل عذر للمتهمين في قضايا تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 19 أحوال لسنة 2019 قسم شرطة المنشية وجاري العرض على النيابة العامة.