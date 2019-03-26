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ضبط سيارة محملة بـ 70 ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:16 م
ضبط سيارة محملة بـ 70 ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ ضبط زريعة الأسماك المهربة
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تمكنت شرطة المسطحات التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط السيارة رقم 92417 نقل كفرالشيخ، قيادة "ى.ع.م" محملة بـ 70 ألف وحدة زريعة، وتحرر المحضر رقم 2 جنح بالقسم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، ومواجهة الصيد الجائر، التى قامت بها شرطة المسطحات المائية، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، والنقيب ناصر الشناوى، رئيس شرطة مسطحات البرلس، والنقيب علاء حجاج، رئيس شرطة مسطحات سيدى سالم، لحماية الثروة السمكية، ومكافحة الصيد الجائر وصيد الزريعة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إن أعمال تهريب زريعة الأسماك يعد خرقًا للقانون وإهدارًا لحق الدولة وتهديدًا للثروة السمكية بالمحافظة، وأن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، إنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، وذلك بعد تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد واللانشات الأمنية الحديثة.

 

 

 

 


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