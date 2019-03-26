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ضاحى خلفان: اقترح على "الأسد" توقيع إقرار لوضع ملكية البيت الأبيض بيد كوريا الشمالية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:35 م
ضاحى خلفان: اقترح على "الأسد" توقيع إقرار لوضع ملكية البيت الأبيض بيد كوريا الشمالية ضاحى خلفان
كتبت ريهام عبد الله
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استنكر ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ضم هضبة الجولان السورية المحتلة، للأراضى الإسرائيلية، والاعتراف الأمريكى بسيادة إسرائيل على الهضبة المحتلة.

ضاحى خلفان

ضاحى خلفان

 

وقال "اقترح أن يوقع الرئيس السورى بشار الأسد إقرارا فى المحاكم السورية تؤول بموجبه ملكية البيت الأبيض فى واشنطن إلى رئيس كوريا الشمالية اعتبارا من اليوم".

واستمر " ترامب بكرة ربما أى مدينة عربية كان فيها اليهود سيعترف بأنها ملك لإسرائيل ..الوضع أشد من خطير".

 

ضاحى
ضاحى خلفان 

 


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