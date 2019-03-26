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صور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل مدير منظومة الشكاوى الحكومية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:49 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل مدير منظومة الشكاوى الحكومية محافظ كفر الشيخ مع مدير منظومة الشكاوى
كفر الشيخ - محمد سليمان
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استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والعميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة، والعميد أحمد شوقى، مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة، لمتابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، والقرارات المنظمة لعملها ومعايير اختيار باحثى خدمة المواطنين لضمان حسن معاملة المواطنين، والحل العاجل لمشاكلهم.

كما قرر محافظ كفرالشيخ، توفير الرعاية الصحية وعمل اللازم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى كأولوية أولى لـ "ن.م.ع" والدة الطفلين "حبيبة وأحمد" من دسوق لحاجتهما لزرع قواقع، لمعانتهما من ضعف سمعى عصبى شديد ولم يتحسنا باستخدام المعينات السمعية، مكلفا وكيل وزارة التضامن بسرعة إجراء بحث لحالة والدة الطفلين وعمل اللازم، تجاه الأسرة.

وعلى جانب آخر، اعتمد محافظ كفرالشيخ، خطة توزيع 10 سيارات جديدة على القرى بمراكز المحافظة بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتحسين الخدمات للمواطنين ورفع مستوى النظافة بها، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 م، وتم توزيعها على قرى "قبريط بمركز فوه، وميت الديبة بمركز قلين، والساحل القبلى بمركز بلطيم، وكوم الحجر بمركز الحامول، ومسير بمركز كفرالشيخ، والجرايدة بمركز بيلا، ودمرو بمركز سيدى سالم، والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، والحصفة بمركز الرياض، وأبو مندور بمركز دسوق .

قال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 11 لودر زاحف لهذه القرى، ودعم منظومة النظافة بالمعدات اللازمة لها لتحسين مستوى النظافة بالمراكز والمدن بتكلفة 58 مليون جنيه، تضمنت معدات النظافة والحماية المدنية والمرور، مؤكداً على تعظيم موارد المحافظة لصالح التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين بالمدن والقرى.

 

 


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