صور.. محافظ الشرقية يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 5 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في ملتقي التوظيف الثالث لمعاهد العبور، و49 شركة ومصنعا بالقطاع الخاص لإتاحة 5 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، والمستشار محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية.

وأوضح المحافظ أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف بالقطاع الخاص لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، ولخلق حياة كريمة له ولتحسين مستوى معيشته، مطالباً الشباب بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاستجابة للوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة.

وجه محافظ الشرقية الشكر لرئيس مجلس إدارة معاهد العبور لمشاركتها المجتمعية الفاعلة والتي تمثلت اليوم في استضافتها لفعاليات ملتقى التوظيف الثالث بالتعاون مع مديرية القوى العاملة لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة، بالإضافة إلى تنظيمها للمؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان التعليم العالي والتنمية المستدامة بهدف تعظيم دور الشباب لتحقيق أحلامهم بالعيش والأمان والاستقرار والاستفادة من تطور التعليم وفرص التشغيل المتاحة في الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية .

طالب محافظ الشرقية الشباب بالاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج مشروعك والذي تقيمه وزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياة كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم ، مشيراً إلى إجمالي ما تم تقديمه من قروض حتى الآن بلغ مليار و305 ملايين و959 ألف جنيه لإقامة 10118 مشروعا ولتوفير 42160 فرصة عمل .

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، أن الملتقى الثالث للتوظيف يأتي في إطار اهتمام الدولة بضرورة التوجه نحو توفير فرص عمل للخريجين وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة بين شبابنا، والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

بينما أشاد المستشار محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بدور محافظ الشرقية في تهيئة الأجواء المناسبة لتنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات ولقاءات لتطبيق مفاهين ومبادئ التنمية المستدامة وتأمين بيئة ومواقع العمل والإنتاج والحفاظ على الموارد البشرية بإعتبارها رأس التنمية والإنتاج .

وعلى هامش الملتقى قام محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة معاهد العبور بتفقد عرض مشروعات تطبيقية للخريجين في مختلف تخصصات العلوم التكنولوجيا .