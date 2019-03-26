صور.. رئيس وزراء تايلاند يعزف "الناى" مع كورال أطفال عقب إعادة انتخابه

كتب – هاشم الفخرانى (صور) – رويترز

فى أول حضور له للجلسة الأسبوعية للحكومة التايلاندية عقب إعادة انتخابه ،شارك رئيس الوزراء المنتخب براوث تشان أوتشا كورال الأطفال الذى كان فى استقباله بالعاصمة بانكوك الألحان، حيث حضر الكورال للاحتفال به .

والتقطت عدسات وكالات الأنباء العالمية صوراً لـ"أوتشا" وهو يمسك بالناى التقليدى ليشارك كورال الأطفال النغمات فى مداعبة لاقت استحسان الحضور .

ويعرف عن "أوتشا" أنه محب للموسيقى ولا سيما الألات الفردية كالناى والكمان وغيرها ، غير أن اللافت لهذا الرجل أنه خلافا للبرامج الانتخابیة المملة والتجمعات الانتخابیة الصاخبة، كانت تجمعاته تشهد القائه أغانى من تأليفه.

يذكر أنه تم إعادة انتخاب " أوتشا" فى الانتخابات التى أجريت 24 مارس الجارى



الاحتفال بأوتشا



الناى التقيلديى



أوتشا



أوتشا فى طريقة لحضور الجلسة الاسبوعية للحكومة



أوتشا ممسكا بالناى



أوتشا ممسكاً بالناى



أوتشا وهو ممسكا بالناى



أوتشا وهو يعزف لحن منفرد بالناى



أوتشا-يشاهد-كورال-الاطفال



رئيس وزراء تايلاند