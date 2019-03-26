صور.. "تعليم الوادى الجديد" يحتقل باليوم العالمى لمتلازمة "داون"

شهد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية مدرسة التربية الفكرية، بإدارة الخارجة التعليمية، باليوم العالمى لمتلازمة "داون"، بحضور قيادات التربية والتعليم .

وشهدت الاحتفالية، مشاركة قيادات التربية والتعليم مع تلاميذ وطلاب مدرسة " التربية الفكرية " بالخارجة، والتى تضمنت تنظيم ماراثون محدود لطلاب المدارس الفكرية، كما شهد الحضور عدد من الفقرات التربوية والألعاب والمسابقات من تنفيذ أطفال وتلاميذ المدرسة، ومنح الدكتور التداوى وكيل الوزارة شهادات التقدير لمعلمى المدرسة، والجوائز العينية لطلاب المدرسة متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية .