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صور.. إحباط محاولة تهريب 2.1 طن دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء بسوهاج

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:17 م
صور.. إحباط محاولة تهريب 2.1 طن دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء بسوهاج ضبط دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه
سوهاج محمود مقبول
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نفذ مركز شرطة طما برئاسة العميد أحمد شمندى مأمور المركز شرطة، قبل قليل، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة محمد ثروت نائب رئيس المدينة، استهدفت عاملين بناحية قرية سلامون لقيامهم بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاملين بناحية قرية سلامون بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم وإعادة وضعها فى جولات جديدة لتغير معالمها وإعادة طرحها للبيع مرة أخرى محققين من وراء ذلك أرباحا غير مشروعة.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى عنهما وتشكيل فريق ضم وائل على عبيد رئيس مجلس قروى سلامون، وفيصل عبد الناصر رئيس الشئون القانونية، وعادل الشامى رئيس التفتيش المالى والإدارى، والشاذلى رضوان وأحمد الوردانى من إدارة تموين طما، وبتأمين من أمنيى شرطة مدحت موسى الشريف ومحمد صابر المهدى من قوة مركز شرطة طما.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط عاملين لقيامهما بتخزين 85 شيكارة دقيق وزنة 20 و30 كيلو جرام بإجمالى 2 طن و100 كيلوجرام تقريبا وميزان كهربائى يستخدم فى عملية الوزن تم التحفظ على مكان التجميع والمضبوطات وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 
ضبط دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه (2)
 

ضبط دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه (3)
 

 
ضبط دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه (5)
 

 
ضبط دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه (8)
 

ضبط دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه (9)
 
 

 


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