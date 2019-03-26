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صحيفة: تكلفة تحقيق مولر عن تدخل موسكو بانتخابات أمريكا قد تتجاوز 30 مليون دولار

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:32 م
صحيفة: تكلفة تحقيق مولر عن تدخل موسكو بانتخابات أمريكا قد تتجاوز 30 مليون دولار المحقق روبرت مولر
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المحقق الخاص روبرت مولر أنهى تحقيقه الذي دام 22 شهرًا فيما يتعلق بقضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، ومع الكشف عن بعض الاستنتاجات الحاسمة، ومنها ما يبرئ ساحة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، عكفت المعنيون بهذا التحقيق على نشر تفاصيل مختلفة بما في ذلك تكلفته.
 
وأضافت الصحيفة أنه منذ اليوم الأول لتعيين المستشار الخاص مولر، نشر مكتبه بيانات تتعلق بتفاصيل الإنفاق، موضحة أن هناك ثلاثة بيانات متاحة حاليا، ومن المتوقع نشر البيان الرابع قريبا. 
 
واستنادًا إلى البيانات المنشورة، من المرجح أن تبلغ تكلفة تحقيق مولر حوالي 17 مليون دولار. 
 
كما سلط كذلك مكتب المستشار الخاص الضو على  إنفاق وزارة العدل الأمريكية على بعض الأنشطة المتعلقة بالتحقيق، مؤكدا أن هذه النفاقات كانت لتدفع سواء كان مكتبه يجرى التحقيق أم لا،واعتبرت الصحيفة أنه إذا تم أخذ هذه النفقات الإضافية في الاعتبار، فإن التقدير النهائي لتكلفة تحقيق مولر ربما تصل  إلى حوالي 31 مليون دولار.

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