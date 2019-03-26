video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شحن 7 آلاف طن صودا كاوية وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:49 ص
شحن 7 آلاف طن صودا كاوية وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 17 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.
 
كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع وهى السفينة GARMONIA التى ترفع علم روسيا، و يبلغطولها 140 متر والغاطس 6.5 متر والعرض 16.7 متر، وذلك لشحن 7 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة تركيا، ومتواجد على الأرصفة سفينة.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.1 مليون طن

بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس

ميناء غرب بورسعيد




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة