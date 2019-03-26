شحن 7 آلاف طن صودا كاوية وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 17 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء، دخول سفينة بضائع وهى السفينة GARMONIA التى ترفع علم روسيا، و يبلغطولها 140 متر والغاطس 6.5 متر والعرض 16.7 متر، وذلك لشحن 7 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة تركيا، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.