سلطنة عمان: مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل

مسقط (أ ش أ)

أكدت سلطنة عمان،أن مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل، وأن القرار الأمريكى بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان لا يمكن أن يغير هذه الحقيقة.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء - "أنه تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، فإن سلطنة عمان تؤكد أن مرتفعات الجولان هى أرض سورية محتلة من قبل إسرائيل، وأن قرار الرئيس الأمريكى لا يغير شيئا من هذه الحقيقة، كونه يتعارض مع القانون الدولى، ولا يساعد على تحقيق الاستقرار فى المنطقة".