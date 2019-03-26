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الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:12 م
خالد صلاح
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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تسفير الشباب بطرق غير مشروعة بأوراق مزورة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:59 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تسفير الشباب بطرق غير مشروعة بأوراق مزورة المتهمين عقب القبض عليهم
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عنصرين إجراميين، برفقتهما 3 شباب من راغبى السفر بطرق غير مشروعة، باستخدام مستندات مزورة.
 
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد قيام أربعة أشخاص "محددين" بتكوين تشكيلاً عصابياً يتزعمه أحدهم تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج وإعطائهم وثائق سفر مزورة ، والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك من خلال توزيع الأدوار فيما بينهم وقيام أحدهم بتزوير الوثائق وتجميع الثانى للشباب وإضطلاع الثالث والرابع بتوصيل راغبى السفر للمنافذ المختلفة.
 
عقب تقنين الإجراءت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال تواجدهم بمدينة دمنهور بالبحيرة وبرفقتهم  (3) شباب "محددين"استعداداً للسفر لإحدى الدول الأجنبية، وبحوزتهم (3) جوازات، وتصاريح سفر بأسمائهم وبطاقات إقامة لهم بالدولة الأجنية "مزورين".
 
بمواجهة الشباب المضبوطين، أكدوا اتفاقهم مع عناصر التشكيل على تسفيرهم للدولة الأجنبية مقابل مبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه لكل واحد منهم، وأنهم حصلوا على المستندات المزورة منهم.
 
جارى تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل، فوجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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