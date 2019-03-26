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رئيس جامعة القاهرة يهنىء الدكتور محمود فهمى حجازى بجائزة الملك فيصل العالمية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:16 م
رئيس جامعة القاهرة يهنىء الدكتور محمود فهمى حجازى بجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للعالم المصرى الدكتور محمود فهمى حجازى، أستاذ علوم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو المجمع العلمى المصرى ومجمع اللغة العربية، بمناسبة حِصوله على جائزة الملك فيصل العالمية فى اللغة العربية والأدب والتى يرعاها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين.
 
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدكتور محمود حجازى هو أحد رواد الثقافة المصرية والدراسات اللغوية العربية الحديثة والذي بذل جهدًا كبيرًا في خدمة اللغة العربية وتطوير برامجها وطرق تدريسها وتوسيع رقعة دراستها في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن فوز الدكتور محمود حجازي بالجائزة، التى كانت جامعة القاهرة قد رشحته لنيلها، هو تقدير للمبدعين والمفكرين المصريين بصفة عامة، وجامعة القاهرة بصفة خاصة.
 
وأضاف الخشت، أن الدكتور حجازى هو أول من دافع عن اللغة العربية في مواجهة الدعوات إلي إحلال اللهجات العامية واللغات الأجنبية محل اللغة العربية، كما أسهم فى تأسيس عدد من المؤسسات العلمية، من أبرزها معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، ووضع العديد من الخطط لتدريب المعلمين فى كثير من الدول العربية والاسلامية، وشارك فى إنشاء قسم اللغة الألمانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة مع نخبة من الأساتذة الألمان.
 
جدير بالذكر، أن الدكتور حجازى حصل علي العديد من الأوسمة والجوائز التقديرية، من بينها وسام الإستحقاق الاتحادى من الطبقة الأولى لجمهورية المانيا الاتحادية عام 1979، ومنحته جمهورية كازاخستان دكتوراه فخرية بدرجة أستاذ، ومنحه رئيسها وسام رئيس الجمهورية تقديرًا لمجهوداته وتأسيسه الجامعة المصرية فى كازاحستان، وله العديد من المؤلفات فى مجالات اللغة العربية.
 
 

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محمود فهمى حجازى




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