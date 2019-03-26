رئيس الوزراء يخصص أراض لإقامة مدارس ومراكز طبية ومشروعات بالمحافظات

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لأغراض المنفعة العامة، بما يساهم فى تنفيذ مشروعات خدمية عليها فى مختلف القطاعات بالمحافظات، لتحسين جودة الحياة لأبناء الوطن.

ففي إطار جهود الدولة للنهوض بالمنظومة الطبية، تمت الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بني غنى، مركز سمالوط، محافظة المنيا، وكذا قرية عمر مكرم، مركز بدر، محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حي السلام ثان، محافظة القاهرة، لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتُسحب الأرض، وأخرى بمركز الباجور، محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدة بيطرية.

وفي ضوء خطط الدولة لاستكمال مشروعات الاسكان وتطوير المرافق، تمت الموافقة على تخصيص أراضٍ لإقامة عمارات ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، بكل من مركز فاقوس، محافظة الشرقية، ومركز طوخ، محافظة القليوبية، ومركز مغاغة، محافظة المنيا، ومركز كفر البطيخ، محافظة دمياط، ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية. وفيما يتصل بالمرافق، فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بالإيجار الاسمي، لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقام عليها محطة الرفع من البحر، وكذا قطعة أرض بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لإقامة محطة رفع، وأخرى بمدينة مطروح، لإقامة محطة لتحلية مياه البحر.

وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالارتقاء بالأبنية التعليمية وتحسين مُخرجات بيئة التعليم، تمت الموافقة على تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستي تعليم أساسي، بكل من مركز قويسنا، محافظة المنوفية، ومركز شربين، محافظة الدقهلية، وقطعتي أرض لإقامة مدرستين ثانويتين، بكل من مركزي مغاغة، وسمالوط، بمحافظة المنيا. وقطعة أرض بمركز ديرمواس، محافظة المنيا، لإقامة مدرسة اعدادية، وأخرى بحي عتاقة بمحافظة السويس لإقامة مدرسة تجريبية بنظام الشراكة وهي مدرسة الشيخ خليفة بن زايد الرسمية للغات، وأخيرة بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، لإقامة مدرسة تجريبية، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بناحية الأنبوطين، مركز السنطة، محافظة الغربية، لتقنين وضع مدرسة دكتور لطفي عمر الإعدادية المقامة عليها.

وفى إطار اهتمام الدولة بتطوير الرعاية الاجتماعية، فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمركز تمي الأمديد، بمحافظة الدقهلية، لإقامة وحدة للشئون الاجتماعية، وأخرى بمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لصالح مؤسسة التكافل الاجتماعي والمقام عليها مبنى المؤسسة، وثالثة بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، لإقامة مقر لجمعية سيدات البحيرة للتنمية المتواصلة.

وفى ضوء توسع أنشطة مكاتب البريد والتي تجاوزت الخدمات البريدية، فقد تمت الموافقة على تخصيص قطعتي أرض لإقامة مكتبين متطورين للبريد عليهما، الأولى بقرية صول، مركز ومدينة أطفيح، محافظة الجيزة، والثانية بقرية الريدان، مركز شبراخيت، محافظة البحيرة.

وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالمؤسسات الشبابية التي ترعى النشء وتحتضن طاقاتهم، فقد تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي، الأولى بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، لإقامة نادي شباب سرس الليان عليها، وأخرى بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، لإقامة ملعب لمركز شباب، وثالثة بمركز المحلة الكُبرى، لإقامة منافع لملعب نادي محلة أبو علي الرياضي منها غرف خلع ملابس.

كما وافق رئيس الوزراء، على تخصيص قطع أراض لإقامة مصالح حكومية تخدم المواطنين وتساهم في تجنيبهم مشقة التنقل والتيسير عليهم، وذلك بإقامة مبنى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ببندر السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واقامة مبنى للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقامة مقر لفرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، واقامة مبنى لهيئة النيابة الادارية، بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واقامة مبنى نقطة شرطة بقرية درشابة بمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، واقامة ناد لضباط الشرطة بزمام دمو بمركز الفيوم، وإقامة مجمع للمحاكم بمختلف مسمياتها ودرجاتها، ومأمورية للشهر العقاري، بمدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.