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خرجت من صحراء دبى.. محمد بن راشد وولى عهده يحتفيان بصفقة أوبر وكريم

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:48 م
خرجت من صحراء دبى.. محمد بن راشد وولى عهده يحتفيان بصفقة أوبر وكريم أوبر وكريم
كتبت ريهام عبد الله
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فى صفقة كبرى، استحوذت شركة أوبر العالمية للنقل الذكى، على شركة كريم الإماراتية فى صفقة بلغ حجمها 3.1 مليار دولار، على أن تحتفظ كريم بعلامتها وبقيادة مؤسسى الشركة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، احتفى بالصفقة الكبيرة ، والنجاح الذى حققته الشركة الإماراتية، باعتبارها شركة خارجة من صحراء دبى، وقال :" قبل 20 عاما فى عام 1999 أسسنا فى صحراء دبى مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية.. شكك الكثيرون فى الفكرة.. اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم .. وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون .. شركات خرجت من "صحراء" دبي".. العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول".

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

 

ومن جانبه قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى:" نبارك لشركتى "أوبر" و"كريم" الصفقة التى أعلناها اليوم، وهى الأكبر فى القطاع التقنى على مستوى المنطقة، يسعدنا أن نرى مؤسسة عالمية كبرى تستحوذ على شركة انطلقت من دبى وهى "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، ونرجو لهما كل التوفيق".

وتابع :" الصفقة تعكس الأثر الإيجابى لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة التى نُرحب بها فى دبي، ونحرص من خلالها على تهيئة البيئة اللازمة لنجاحها وصولاً إلى العالمية".

ولى عهد دبى
ولى عهد دبى

 

وأضاف: "الاستثمار فى إعداد بيئة تشريعية مرنة تراعى مصالح شركائنا، وإرساء أفضل البنى التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، والانفتاح على الأفكار المبدعة والطاقات الملهمة، تتجسّد ثمارها فى نجاحات متميزة تؤكد قوة مسيرتنا نحو المستقبل".

 

 


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حمدان بن محمد

اوبر وكريم

اليوم السابع بلس

محمد بن راشد




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