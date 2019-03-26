حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة بندقيه آليه و80 طلقة بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المرج، قيام عاطل سبق اتهامه فى قضيتين، سلاح بدون ترخيص، بالقيام بأعمال بلطجة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته بندقية آلية، 2 خزينة ، 80 طلقة نارية من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتاوات على مالكى الأراضى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.