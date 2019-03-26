حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء قد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها العامة بوجه عام، ويبقى الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، مع ظهور بعض السحب المُنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في مختلف المناطق، بينما يكون شديد البرودة فى المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.