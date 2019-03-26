تحرير 1693 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1617 هاربا من تنفيذ أحكاما قضائية.

وتحرير 1693 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 3207 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.