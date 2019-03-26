video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان اثناء زيارة رئيسها للإمارات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:09 م
برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان اثناء زيارة رئيسها للإمارات برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

رحبت دولة الإمارات، بشوكت ميرضيايف ، رئيس دولة أوزبكستان، أثناء زيارته الحالية للإمارات، بإستقبال رسمى بتغير ألوان برج خليفة ، فى مدينة دبى لإلوان علم اوزبكستان.

برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان
برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان

 

واستقبل اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ميرضيايف،  لبحث سبل التعاون والصداقة بين البلدين.

والتقى الرئيس الأوزباكستانى، أمس، مع الشيخ محمد بن زايد، فى إطار مناقشة توسيع التعاون الثنائي وترسيخ العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والابتكارية والمصرفية والمالية والثقافية والإنسانية بين البلدين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ محمد بن راشد يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس أوزبكستان

صور.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس أوزبكستان فى قصر الرئاسة بأبوظبى

كوبر يخسر مع أوزبكستان أمام أوروجواي بثلاثية وديا.. فيديو

رئيس أوزبكستان

اخبار الامارات

برج خليفة

محمد بن راشد

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة