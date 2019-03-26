برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان اثناء زيارة رئيسها للإمارات

كتب آسر أحمد

رحبت دولة الإمارات، بشوكت ميرضيايف ، رئيس دولة أوزبكستان، أثناء زيارته الحالية للإمارات، بإستقبال رسمى بتغير ألوان برج خليفة ، فى مدينة دبى لإلوان علم اوزبكستان.



برج خليفة يتزين بعلم دولة أوزبكستان

واستقبل اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ميرضيايف، لبحث سبل التعاون والصداقة بين البلدين.

والتقى الرئيس الأوزباكستانى، أمس، مع الشيخ محمد بن زايد، فى إطار مناقشة توسيع التعاون الثنائي وترسيخ العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والابتكارية والمصرفية والمالية والثقافية والإنسانية بين البلدين.