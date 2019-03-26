بدء العد التنازلى لشهر رمضان المعظم.. السبت 6 أبريل غرة شعبان فلكيا

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شعبان، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 6 أبريل.

وبدأ معهد الفلك، الإعداد للجان لاستطلاع هلال شعبان، بالتنسيق مع الإفتاء والتجهيز لرحلات لاستطلاع الهلال، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.