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بدء العد التنازلى لشهر رمضان المعظم.. السبت 6 أبريل غرة شعبان فلكيا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:36 م
بدء العد التنازلى لشهر رمضان المعظم.. السبت 6 أبريل غرة شعبان فلكيا هلال - معهد الفلك
كتب محمود راغب
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كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شعبان، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 6 أبريل.

وبدأ معهد الفلك، الإعداد للجان لاستطلاع هلال شعبان، بالتنسيق مع الإفتاء والتجهيز لرحلات لاستطلاع الهلال، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

 

 


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