انطلاق "كل نقطة مياه بتفرق" لتوعية أهالى الزواية الحمراء بترشيد المياه

كتب أحمد حسن

شاركت شركة صرف صحى القاهرة، فى الأسبوع المائى الذى تنظمه الشركة القابضة للمياه بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، تحت شعار "كل نقطة مياة بتفرق " لترشيد استهلاك المياة الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

وأكدت شركة صرف صحى القاهرة، فى بيان لها، على أن فريق التوعية بالشركة نظم زيارة لعدد 6 مدارس بحى الزاوية الحمراء، حيث قام قسم المياه بتنظيم ندوات داخل المدارس وتوجيه العديد من النصائح الخاصة بتوعية التلاميذ أثناء الطابور الصباحى بالمدرسة ذلك بجانب تنفيذ عدد من الندوات وتوزيع هدايا وكتيبات خاصة بتوعية الطلاب بكيفية ترشيد استهلاك المياه والتعامل السليم مع شبكات الصرف الصحى.

وأوضحت الشركة، أنه تم تنظيم ندوة توعوية داخل مكتبة مصر العامة بمشاركة عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وقيادات الأحزاب بالحى و الذين قاموا بتوفر كافة سبل الدعم لكى يقوم فريق الحملة "كل نقطة مياة بتفرق " لتوعية المواطنين وأهالى الحى بأهداف الحملة من خلال عرض تسجيلى عن أهمية ترشيد الاستهلاك وعمل ورشة سباكة لتوعية أهالى الزواية الحمراء.

وأوضحت الشركة، أن الحملة التى نظمتها الشركة تضمنت توقيع الكشف المجانى المجانى عن مرض السرطان لأهالى الحى، فى الوقت الذى كانت قاعات المكتبة مكتظة بالكثير من الأطفال لمشاهدة العرض المسرحى للعرائس والرسوم المتحركة " سلمى" وتوزيع الهدايا والكتيبات على الأطفال.

كما قام فريق الحملة بعمل زيارة منازل بعض الأسر بحى الزواية الحمراء وتدريبهم على كيفية القيام بعمل بعض أعمال السباكة الخفيفة ومعرفة شكوهم الخاصة بشبكات الصرف الصحى والمياه الشرب ذلك بجانب زيارة كنيسة مارجرجس بحى الزواية الحمراء توعية 300 فرد من المترددين على الكنيسة.

والجدير بالذكر إنه فعاليات الحملة مستمرة حتى 28 من الشهر الجارى والتى بدأت فعاليها مع انطلاق اليوم العالمى للمياة الذى يوافق 22 من شهر مارس.