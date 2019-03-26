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اليورو يرتفع مع انحسار قلق الركود بعد تقرير ثقة الشركات الألمانية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:47 ص
اليورو يرتفع مع انحسار قلق الركود بعد تقرير ثقة الشركات الألمانية اليورو _ أرشيفية
(رويترز)
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ارتفع اليورو، اليوم، الاثنين، بعد أن بدد مسح أقوى من المتوقع لثقة الشركات الألمانية، بعض مخاوف الركود، ونزل بالين الذى يعتبر ملاذا آمنا من أعلى مستوى له فى ستة أسابيع مقابل الدولار.

كانت الأسواق المالية فى أنحاء العالم تعرضت لهزة يوم، الجمعة، بفعل المخاوف من ركود اقتصادى، بعد انعكاس منحنى العائد الأمريكى، حيث نزل عائد العشر سنوات عن عائد أذون ثلاثة أشهر، أججت تلك المخاوف بيع الأسهم والأصول الأخرى المعتمدة على النمو ودفعت المستثمرين صوب الين والذهب وأدوات الدين الحكومى الأمريكى والألمانى وغيرها من الاستثمارات منخفضة المخاطر.

وعلى مدى الخمسين عاما الأخيرة سبق انعكاس فى منحنى العائد كل ركود اقتصادى شهدته الولايات المتحدة، وقال مارك شاندلر كبير محللى السوق، لدى بانوكبرن جلوبال فوركس فى نيويورك، "يوم الجمعة كنا ننظر إلى الهاوية.. اليوم نأخذ خطوة إلى الوراء."

واستقرت معنويات المتعاملين بعد أن قال معهد إيفو الألمانى، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 99.6 بينما كان متوسط التوقعات دون ذلك عند 98.5، لينهى المؤشر تراجعا دام ستة أشهر متتالية.

ورفعت بيانات إيفو عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ليتجاوز الصفر لفترة وجيزة ودعمت الأسهم الأوروبية. وعززت اليورو الذى ارتفع 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى للجلسة عند 1.13315 دولار، وأمام الين، ارتفعت العملة الموحدة خلال الجلسة 0.46 بالمئة إلى 124.81 ين بعد أن نزلت إلى 123.875 فى وقت سابق.

ومن غير الواضح، ما إذا كان الانتعاش المحدود لليورو وعملات الأسواق الناشئة سيدوم مع استمرار توخى المستثمرين الحذر فى ظل استمرار انعكاس منحنى العائد الأمريكى للجلسة الثانية على التوالي، حسبما يقول المحللون.

وقال أورليخ لوختمان المحلل فى كومرتس بنك "لا أقول إن التزاحم على الأصول الآمنة انتهى. نبرة العزوف العام عن المخاطر ستسود لبعض الوقت لكن ليس بنفس القوة (كما حدث يوم الجمعة)."

وارتفع مؤشر الدولار 0.15 بالمئة. ولم تتفاعل العملة كثيرا مع إعلان وزير العدل الأمريكى وليام بار إن المحقق الخاص روبرت مولر لم يعثر على أدلة تثبت حدوث تواطؤ بين روسيا وحملة انتخابات 2016 للرئيس دونالد ترامب.

واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 109.935 ين بعد أن سجل الين ذروة ستة أسابيع 109.7 للدولار فى وقت سابق اليوم.

وتعافى الجنيه الاسترلينى بعض الشيء من خسائر سابقة أمام الدولار واليورو مع تأهب البرلمان البريطانى لمحاولة انتزاع السيطرة على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى فى سلسلة اقتراعات مزمعة فى وقت لاحق اليوم.

ونزل الاسترلينى 0.24 بالمئة إلى 1.318 دولار وارتفع اليورو 0.43 بالمئة إلى 85.9 بنس فى أواخر المعاملات الأمريكية.


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