النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى بعد عقره سائق توك توك بعين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، بعرض كلب عقر سائق توك توك أثناء تشاجره مع عامل جراج، على الطب البيطرى، حيث تدخل الكلب وهجم على الأول وعضه فى مكان حساس فى جسده فأحدث به إصابات، كما أمرت النيابة بحجز العامل 24 ساعة لحين ورود التحريات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا بنشوب مشاجرة بين سائق توك توك وعامل بجراج، حيث تبين أنه أثناء معاتبة الأول للثانى حول سرقة بعض المتعلقات من داخل المركبة الخاصة به، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فتدخل الكلب الخاص بالجراج على السائق، وعضه فى أماكن حساسة، تم التحفظ على الكلب

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق.