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بينهم معتز مطر وحمزة زوبع ووجدى غنيم ..

النقض تؤيد إدراج المتهمين فى قضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:17 ص
النقض تؤيد إدراج المتهمين فى قضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء برفض طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا، بـ"طلائع حسم الإرهابية"، وقررت تأييد إدراج 145 متهما على قوائم الإرهابيين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 187 متهمًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضى، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".

ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدى.

 

 


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