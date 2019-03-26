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المصرية هبة الفقى تتأهل للحلقة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:04 م
المصرية هبة الفقى تتأهل للحلقة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء برنامج أمير الشعراء في دورته الثامنة
رسالة ابوظبى بسنت جميل
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بدأت الحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج "أمير الشعراء"، فى دورته الثامنة، الذى تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فى أبوظبى، فى إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربى، منذ قليل، على مسرح الشاطئ بأبوظبى.

وأعلنت إدارة برنامج أمير الشعراء، عن تأهل الشاعرة هبة الفقى، بتصويت الجمهور، فى الحلقة الأخيرة من برنامج أمير الشعراء بموسمه الثامن. 

جدير بالذكر أن الشعراء الذين تمكنوا من حجز مقاعدهم فى الحلقة النهائية، ستة شعراء، هم هبة الفقى من مصر، وشيخة المطيرى من الإمارات، مبارك سيد أحمد من مصر، سلطان السبهان من السعودية، عبد المنعم حسن من مالى، ومحمد الأمين جوب من السنغال. ويشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم، تتكون من الدكتور على بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض.


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هبة الفقي

امير الشعراء

برنامج امير الشعراء

مبارك السيد احمد

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