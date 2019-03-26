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الكويت تعرب عن أسفها واستيائها للقرار الأمريكي حول الجولان

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:00 ص
الكويت تعرب عن أسفها واستيائها للقرار الأمريكي حول الجولان ترامب
الكويت (أ ش أ)
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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن أسف الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وأوضح المصدر - في بيان لوزارة الخارجية ، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - أن هذا القرار يخالف القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرار 497، ‏الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وباطلة، وليس لها أي أثر قانوني.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه القرارات، تمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتهديدا للأمن والاستقرار فيه، مؤكدا موقف الكويت الداعي للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

 

 


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