القبض على تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة فى الغربية

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة خلال حملة أمنية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوة المرافقة له، من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاث أشخاص تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بطريق المغافلة وهم "م . ع . ع" 34 سنة عاطل ومقيم بكفر الزيات، "ع.ع.ج" 38 سنة مسجل ومقيم بكفر الزيات، "ت. ع. ت.ع" 35 سنه مسجل ومقيم بكفر الزيات.

وتم نقل المتهمين لديوان المركز وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم وارتكابهم عدة وقائع بأسلوب المغافلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

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