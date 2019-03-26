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الغرفة التجارية: دعوة 500 ألف عضو للمشاركة فى دعم التعديلات الدستورية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:10 م
الغرفة التجارية: دعوة 500 ألف عضو للمشاركة فى دعم التعديلات الدستورية
كتب إسلام سعيد
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أعلن على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، تأييد تجار القاهرة التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية التى بدأتها الدولة المصرية، مشيراً إلي أن كافة منتسبى الغرفة التجارية وأعضائها سيخرجون إلى المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية وعمل كافة التسهيلات لإنجاح الاستفتاء على التعديلات.

 

وقال شكرى خلال مؤتمر الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مئات المشروعات العملاقة والضخمة وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة ودعم الصناعة الوطنية ومشروعات اخرى حققت نقلة نوعية اقتصاديا

 

واستطرد، أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للغرفة وعددها 500 ألف شخص مطلع أبريل المقبل لمناقشة والتوعية بالتعديلات الدستورية والتوعية بأهمية المشاركة، لافتاً إلى أن التعديلات خطوة هامة لإنجاز ما يسعى إليه الشعب المصري من تنمية.


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