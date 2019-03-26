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العثور على جثة محامى مصابا بطعنة نافذة داخل شقته بالجيزة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:50 م
العثور على جثة محامى مصابا بطعنة نافذة داخل شقته بالجيزة جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة محامى داخل مسكنه، حيث تم العثور عليه مصابا بطعنة نافذة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة محامي داخل مسكنه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة محامى مصابا بطعنة نافذة بشقته.
 
كما تبين من خلال المعاينة، عدم وجود كسر أو بعثرة بمحتويات الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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