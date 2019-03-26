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الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد القيادات المجتمعية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:17 م
الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد القيادات المجتمعية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد القيادات المجتمعية بمراكزالشباب تحت شعار (بناء الإنسان هدفنا الأول) ، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس الجارى، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة عن شروط الإلتحاق بالبرنامج على النحو التالى :-
 
- السن من 16 حتى 35 عاما         
- سداد مبلغ 10 جنيه لجدية الإشتراك في مديرية الشباب والرياضة التابع لها. 
- الحضور يوم البرنامج قبل التاسعة صباحا
- البرنامج يحاضر به نخبة من المتخصصين في مجال التدريب والقيادة ومهارات التواصل
- الحجز من خلال إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة 
- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة. 
 
ويتم خلال البرنامج مناقشة الموضوعات الآتية :-
 
التواصل الفعال والإقناع والتأثير، مواجهة الضغوط النفسية والمهنية، التوازن الحياتي والسلام النفسي، تطوير التفكير والإبداع وإدارة الوقت.
 
 

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