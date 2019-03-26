الشباب والرياضة بدمياط تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد القيادات المجتمعية

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد القيادات المجتمعية بمراكزالشباب تحت شعار (بناء الإنسان هدفنا الأول) ، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس الجارى، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة عن شروط الإلتحاق بالبرنامج على النحو التالى :-

- السن من 16 حتى 35 عاما

- سداد مبلغ 10 جنيه لجدية الإشتراك في مديرية الشباب والرياضة التابع لها.

- الحضور يوم البرنامج قبل التاسعة صباحا

- البرنامج يحاضر به نخبة من المتخصصين في مجال التدريب والقيادة ومهارات التواصل

- الحجز من خلال إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة

- يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

ويتم خلال البرنامج مناقشة الموضوعات الآتية :-

التواصل الفعال والإقناع والتأثير، مواجهة الضغوط النفسية والمهنية، التوازن الحياتي والسلام النفسي، تطوير التفكير والإبداع وإدارة الوقت.