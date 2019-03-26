السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهم بحرق كنيسة " كفر حكيم"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهم هانى محمود سعد، فى إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميا بقضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط فى حريق "كنيسة كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.