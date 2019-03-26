الرى: توعية 2800 مواطن على مستوى الجمهورية ضمن حملة "كل نقطة بتفرق"

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الرى العديد من حملات التوعية المائية على مستوى الجمهورية، مستخدمة فى ذلك أساليب متنوعة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، لتدريب وتوعية جموع المواطنين من مختلف الفئات على آليات الحفاظ على المياه وحمايتها وترشيد استخداماتها من أجل القيام بواجبهم المنوط بهم فى أداء رسالة التوعية وإرساء مفاهيم ومبادئ أخلاقيات التعامل مع المياه على المستوى القومى والحفاظ على المياه من منظور أخلاقى، حيث تم توعية 2800 مواطن على مستوى الجمهورية ضمن حملة " كل نقطة بتفرق".

وأضافت وزارة الرى فى بيان صحفى أنه تم التأكيد على التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر وحثهم على توعية جموع المواطنين بضرورة ترشيد الاستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه، والمجارى المائية فى جميع أنحاء الجمهورية للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه على الرغم من ندرة ومحدودية الموارد المائية فى مصر وتناقص نصيب الفرد من المياه إلى مستويات أدنى من حد الفقر المائى العالمى والمحدد بـ1000 متر مكعب للفرد فى العام.

وتناولت الندوات التأكيد على استراتيجية الأربعة تاء والمتمثلة فى تحسين نوعية المياه فى مصر وترشيد الإستخدامات فى القطاعات المستهلكة للمياه وتنمية الموارد المائية الحالية عن طريق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات استقطاب الفواقد في أعالي النيل لإضافة إيرادات مائية جديدة تلبي متطلبات الزيادة السكانية المتسارعة بمصر ودول الحوض بالإضافة إلى تهيئة البيئة المواتية من أجل رفع كفاءة الموارد المائية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث والتكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن توعية جميع المواطنين بالموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى نواجهها فى هذا الصدد وحثهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل فى الحفاظ على الموارد المائية ونهر النيل من خلال ندوات التوعية لجميع الفئات بالدولة ومخاطبة قادة الرأي والعلماء ورجال الدين وطلبة المدارس والمرأة المصرية والمزارعين، وتشجيع منظومة التدريب لرفع كفاءة العاملين بالوزارة من مهندسين وفنيين وإداريين من أبناء مدرسة الري المصرية ، وتطبيق الخطط والإستراتيجيات والسياسات التى يتم وضعها للارتقاء بمنظمة الرى والصرف وتأهيل شبكات المجارى المائية والمنشئات الكبرى على نهر النيل وتوضيح مزايا مشروعات تطوير الرى وزيادة العائد من تطبيق انظمة الرى الحديث وتحقيق الاستفادة المثلى من نقطة المياه.

و بلغ إجمالى عدد الندوات التى قامت الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بتنفيذها على مدى الأشهر التسعة الماضية 374 ندوة تم خلالها توعية وتدريب أكثر من 26 ألف مواطن من مختلف الفئات بالدولة تضمنت 1140 واعظاً من علماء الأزهر الشريف، وكذلك 1120 إماماً وخطيبا بوزارة الأوقاف، و 1030 من رجال الدين والقساوسة و الأقباط ، إضافة الى 2320 مواطنا بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني .. فضلا عن 5300 من تلامذة المدارس الحكومية والخاصة ، وكذلك 2000 مواطن بمراكز الشباب والعمال ، الى جانب 220 مواطنا بهيئة قصور الثقافة ، علاوة على 2730 سيدة بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة المرأة والمراكز الثقافية بوزارة الثقافة الى جانب 830 سيدة من السيدات عضوات المجلس القومي للمرأة ، وأيضا 600 موظف بمختلف الوزارات المعنية ، وكذلك 3920 طالبا وطالبة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ، وكذلك 7800 مزارع ومسئولي روابط ومستخدمي المياه بمختلف المحافظات.

كما تضمنت الندوات مشاركة الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى فى حملة " كل نقطة بتفرق " والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وتضم ( الأوقاف – الأزهر – الكنيسة المصرية – التضامن- التربية والتعليم – الصحة – التنمية المحلية – الشباب والرياضة – هيئة قصور الثقافة – الإنتاج الحربي ) والتي بدأت يوم 22مارس تزامنا مع انطلاق اليوم العالمي للمياه وتستمر فعالياتها على مدار اسبوع كامل. وتضمنت الفعاليات توعية جموع المواطنين في خطب الجمعة الماضية بالمساجد وعظات بالكنائس وندوات توعية مختلفة على مستوى الجمهورية ومسيرات للشباب وتوزيع استمارات بحث ميداني لقياس حجم المعلومات ونبض الجماهير والرأي العام نحو أهمية قطرة الماء ، فضلا عن أنشطة مختلفة بالمدارس وقصور الثقافة ، علاوة على اختيار 25 منطقة على مستوى 23 محافظة لتنفيذ فعاليات الحملة. وقد تضمن حصاد مشاركة الوزارة في حملة " كل نقطة بتفرق" خلال التسعة أشهر الماضية توعية 2800 مواطن على مستوى 28 محافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي قامت خلال العقد الحالى بعقد نحو 2000 ندوة توعية على مستوى الجمهورية، تم خلالها توعية نحو 200 ألف مواطن على مستوى علماء اﻷزهر الشريف والخطباء واﻷئمة بوزارة اﻷوقاف ورجال الدين والقساوسة وأبناء الكنيسة المصرية الى جانب الطلبة والطالبات بالعديد من الكليات والمعاهد العليا بوزارة التعليم العالي والتلاميذ من مختلف المدارس المصرية بوزارة التربية ، ومختلف فئات المجتمع بقصور الثقافة والمكتبات العامة ومراكز الشباب والمجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدني وكذلك المزارعين وروابط مستخدمى المياه.