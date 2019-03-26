الرقابة المالية: قصر التصويت على الشطب الاختيارى بالجمعية العامة على مساهمى الأقلية

كتب هانى الحوتى

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس الإدارة وافق على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم 43 لسنة 2019، يٌجيز للهيئة فى حالات تعارض المصالح أن تقصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم/ المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.

وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، كما يٌجيز القرار للهيئة في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة".

وفى ذلك السياق أكد عمران، على استمرار ممارسة الهيئة لدورها فى الحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بالتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019” بعد أن تمكنت مصر للعام الخامس على التوالي من إحراز تقدم كبير على مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" بتقدمها 9 مراكز في الترتيب لهذا العام في دلالة عن تعزيز مصر لحماية حقوق صغار المستثمرين، واحتلالها للمركز 72 من إجمالي 190 دولة بتقدم 9 مراكز عن العام السابق - واجتيازها 61 مركزا في المؤشر منذ عام 2015.