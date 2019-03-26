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خالد صلاح
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الخارجية الكندية: نرفض قرار الرئيس الأمريكي حول الجولان السوري

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:00 ص
الخارجية الكندية: نرفض قرار الرئيس الأمريكي حول الجولان السوري دونالد ترامب
أوتاوا (أ ش أ)
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أعلنت كندا مساء أمس الاثنين، رفضها دعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مؤكدة أن الهضبة أرض محتلة وفقا للقانون الدولي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن الخارجية الكندية في بيان قوله إن :" كندا وبالتوافق مع القانون الدولي لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات الجولان، ولا يزال موقف كندا الذي تتمسك به منذ زمن بعيد، دون تغيير".

وتابعت الوزارة: "إن ضم الأراضي باستخدام القوة أمر يحظره القانون الدولي، وأي إعلان عن تغيير أحادي الجانب للحدود يتناقض مع النظام الدولي القائم على القواعد".

وتعتبر كندا من أبرز حلفاء الولايات المتحدة والأقرب إليها جغرافيا، لكن العلاقات بين البلدين شهدت توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة جراء خلافات عدة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو.

ووقع ترامب اليوم في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية.

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

 

 


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