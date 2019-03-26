الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى سيارة بجراج دون إصابات

الإسكندرية - أسماء على بدر - أمنية فايد

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى سيارة داخل جراج بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية دون إصابات.

وكان قد تبلغ لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بقيادة العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بوجود حريق داخل جراج وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم إخماد الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل بطارية السيارة وتم إخماده ولم ينتقل الحريق إلى السيارات المجاورة ولم يسفر عن أى إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.