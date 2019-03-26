video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى سيارة بجراج دون إصابات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:08 م
الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق نشب فى سيارة بجراج دون إصابات حريق - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر - أمنية فايد
إضافة تعليق
تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى سيارة داخل جراج بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية دون إصابات.
 
وكان قد تبلغ لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية بقيادة العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالإسكندرية بوجود حريق داخل جراج وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم إخماد الحريق.
 
وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي داخل بطارية السيارة وتم إخماده ولم ينتقل الحريق إلى السيارات المجاورة ولم يسفر عن أى إصابات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب مسلتزمات طبية مع راكب قادم من تركيا

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

حريق بالاسكندريه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة