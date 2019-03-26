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الحكومة: لا صحة لاعتزام وزارة الشباب هدم استاد بورسعيد بالفترة المقبلة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:04 م
الحكومة: لا صحة لاعتزام وزارة الشباب هدم استاد بورسعيد بالفترة المقبلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بشأن اعتزام وزارة الشباب والرياضة، هدم استاد بورسعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء تهالك مدرجات الاستاد البحرى التابع لإستاد بورسعيد، مما يشكل خطرًا على المشجعين والجماهير.

 

وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لهدم استاد بورسعيد، مُوضحةً أنه يتم الآن إعادة ترميم وإصلاح للاستاد وجميع المرافق الخاصة به وأنه سيعاد للخدمة مرة أخرى واستقبال الجماهير فور الانتهاء من أعمال التطوير والترميم، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المشجعين الرياضيين.


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