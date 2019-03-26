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الحكومة اليابانية: طوكيو لن تعترف بهضبة الجولان كأرض إسرائيلية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:24 ص
الحكومة اليابانية: طوكيو لن تعترف بهضبة الجولان كأرض إسرائيلية كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا
طوكيو(أ ش أ)
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تزال على موقفها بشأن هضبة الجولان، ولن تعترف بها كأرض إسرائيلية، وذلك فى أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.

وأضاف سوجا، خلال تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الحكومة اليابانية ستراقب الموقف عن كثب.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو" إن بلاده ستظل على موقفها بعدم الاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان.

وكان ترامب قد وقع أمس الاثنين، على مرسوم رئاسى ينص على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.

 


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