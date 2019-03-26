"التعليم العالى" تقرر عقد اختبارات قدرات للقبول فى كليات الإعلام

وائل ربيعى

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، قرار بعقد اختبارات قدرات للقبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية _ الأجنبية)، اعتبارا من العام الجامعى القادم 2019/2020، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس الجاري.

وأوضح عبد الغفار، أن الاختبارات سيتم تقسيم درجاتها بمعدل (30 درجة) مخصصة للمعلومات العامة المحلية والإقليمية والدولية، و (40 درجة) للمعلومات والمهارات الإعلامية، و (30 درجة) للمعلومات اللغوية (إنجليزية وعربية)، ويشترط حصول الطالب على نسبة 70% فأكثر من درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق ، كما أكد القرار،الالتزام بآلية التقدم التى يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن الاختبارات سيتم تنفيذها بكليات الإعلام الأربعة ( القاهرة -جنوب الوادى - بنى سويف السويس) على مستوى الجمهورية ، طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بمكتب التنسيق.