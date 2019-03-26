video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم العالى" تقرر عقد اختبارات قدرات للقبول فى كليات الإعلام

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:34 م
"التعليم العالى" تقرر عقد اختبارات قدرات للقبول فى كليات الإعلام د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، قرار بعقد اختبارات قدرات للقبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة (العربية _ الأجنبية)، اعتبارا من العام الجامعى القادم 2019/2020، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 مارس الجاري.

وأوضح عبد الغفار، أن الاختبارات سيتم تقسيم درجاتها بمعدل (30 درجة) مخصصة للمعلومات العامة المحلية والإقليمية والدولية، و (40 درجة) للمعلومات والمهارات الإعلامية، و (30 درجة) للمعلومات اللغوية (إنجليزية وعربية)، ويشترط حصول الطالب على نسبة 70% فأكثر من درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق ، كما أكد القرار،الالتزام بآلية التقدم التى يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن الاختبارات سيتم تنفيذها بكليات الإعلام الأربعة ( القاهرة -جنوب الوادى - بنى سويف  السويس) على مستوى الجمهورية ، طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بمكتب التنسيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى تعلن بدء التقدم لمنح الإعلان الثالث للدراسات العليا للمهنيين

التعليم العالى

كليات الاعلام

الثانوية العامة




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة