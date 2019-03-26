التحالف الدولي : المكان الذي يتواجد فيه زعيم داعش "أبو بكر البغدادي" لا يزال غير معروف

واشنطن )أ ش أ(

قال جيمس جيفري المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي إن واشنطن لديها مهمة واحدة في العراق هي "التخلص من داعش" ، مشيرا إلى أن المكان الذي يتواجد فيه زعيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال غير معروف.

وأضاف جيفري ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء الإثنين ، "نضغط على الدول لاستعادة مقاتليها الذين كانوا مع التنظيم الإرهابي ، الحرب على داعش لم تنته بعد".

وأثار الإعلان عن سقوط تنظيم داعش في آخر معاقله في سوريا شرقي الفرات الكثير من التساؤلات بشأن مصير زعيمه أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار منذ سنوات.

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها البغدادي في عام 2014، بعد أن تمكن تنظيم داعش آنذاك من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا، كان يقطنها 7 ملايين شخص.

ويعد البغدادي هذه الأيام، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد محمد إبراهيم علي محمد البدري ، من أكثر المطلوبين في العالم ، لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود تحالفا ضد التنظيم في العراق وسوريا.

وراجت تقارير خلال السنوات القليلة الماضية بشأن مصير البغدادي، فمنها ما ذكر أنه أصيب خلال المعارك، ومنها ما ذكر أنه قتل، لكن أي من هذه التقارير لم يتم التأكد من مصداقيتها، لا سيما مع تشتت التنظيم إلى فلول وخلايا نائمة.

لكن الكثير من المراقبين يرجحون اختباء البغدادي، الذي يبلغ من العمر 47 عاما، حاليا في صحراء البادية الشاسعة في سوريا، التي تمتد من الحدود الشرقية مع العراق إلى محافظة حمص وسط سوريا.