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الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:45 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:20 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، تخللها تخريب وتفتيش لمنازل المواطنين.
وذكر نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان، اليوم - أن قوة من (المستعربين) اختطفت 3 طلبة من حرم جامعة بيرزيت فى محافظة رام الله، فيما جرى اعتقال 3 فلسطينين من محافظة جنين.
ومن بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقل الاحتلال فلسطينين اثنين (16 عاما)، وآخرين من بلدة أبو ديس، إضافة إلى آخر من حى الطور فى القدس، يضاف إلى معتقلين من محافظة الخليل.
ولفت نادى الأسير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل أسير فى بلدة الشواورة فى بيت لحم، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب داخله، كما حققت مع أفراد عائلته بعد احتجازهم لساعات داخل المنزل.

من جانب أخر أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل عائلة الشهيد "عمر أبو ليلى" 19 عاما، فى بلدته غرب (سلفيت) شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أمهلت عائلة الشهيد أبو ليلى حتى 31 من شهر مارس الجارى للاستئناف على قرار الهدم.

وسلّمت قوات الاحتلال الإخطار بعد اقتحامها البلدة فجرا، حيث اعتدت على صور الشهيد خلال الاقتحام.

والشهيد "عمر أمين أبو ليلى" من مواليد عام 2000 طارده الجيش الإسرائيلى 3 أيام بعد عدة محاولات فاشلة للوصول إليه بسبب اتهامه بتنفيذ عملية قتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب سلفيت شمال الضفّة الغربية فى 17 مارس 2019، حتى اشتباكه مع قوات إسرائيلية خاصة فى قرية عبوين شمال مدينة رام الله مما أدى إلى استشهاده فى 19 مارس الجارى.


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