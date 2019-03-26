الأعلى للأزهر: المد العلمى عاما لتسجيل درجة الماجستير

كتب لؤى على

وافق المجلس الأعلى للأزهر، فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على المد العلمى لمدة عام بصفة استثنائية لمن انتهت المدة القانونية لتسجيلهم للدرجة العلمية (الماجستير والدكتوراه).

وصرح الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام المشرف على المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على مصلحة أبنائه من الباحثين والباحثات، وتقديرًا لظروفهم، وإعطائهم فرصة لاستدراج ما فاتهم واستكمال دراستهم وأبحاثهم العلمية، وحتى يكونوا ركيزة أساسية فى بناء وصناعة مستقبل وطننا.