video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأعلى للأزهر: المد العلمى عاما لتسجيل درجة الماجستير

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:40 م
الأعلى للأزهر: المد العلمى عاما لتسجيل درجة الماجستير الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

وافق المجلس الأعلى للأزهر، فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، على المد العلمى لمدة عام بصفة استثنائية لمن انتهت المدة القانونية لتسجيلهم للدرجة العلمية (الماجستير والدكتوراه).

 

وصرح الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام المشرف على المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على مصلحة أبنائه من الباحثين والباحثات، وتقديرًا لظروفهم، وإعطائهم فرصة لاستدراج ما فاتهم واستكمال دراستهم وأبحاثهم العلمية، وحتى يكونوا ركيزة أساسية فى بناء وصناعة مستقبل وطننا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد واقعة "طالبة الأزهر" بأسيوط.. تعرف على عقوبة مروجى الشائعات

​جامعة الأزهر تثمن قرار النائب العام بفتح باب التحقيق في شائعات أسيوط

جامعة الازهر

كلية الاعلام

الازهر الشريف




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة