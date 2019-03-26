اعتماد 94% من المخططات الإستراتيجية بمدن ومراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن إعتماد 94% من المخططات التفصيلية والإستراتيجية بمدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعتماد المخططات الإستراتيجية لعدد 13 مركز وجارى الإنتهاء من المخططات الإستراتيجية لمركزى حوش عيسى وبدر بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

كما أكد محافظ البحيرة أنه تم الإنتهاء من إعتماد المخططات التفصيلية لعدد 453 قرية وجاري الإنتهاء من باقي القرى عن طريق المكاتب الإستشارية مما سيسهم بشكل كبير في حصر حدود التجمعات السكنية والعمرانية والقضاء على العشوائيات بالمدن والمراكز والقرى.

فيما أكدت منال عبدالمنعم مديرعام التخطيط العمراني، بأنه تم إعتماد تلك المخططات طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بعد العرض على اللجنة المشكلة لمراجعة المخططات التفصيلية بمناطق ومدن المحافظة.