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الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:47 م
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اعتماد الخطة الاستثمارية لشركة النصر للأسمدة بـ 161مليون جنيه

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:46 م
اعتماد الخطة الاستثمارية لشركة النصر للأسمدة بـ 161مليون جنيه حمدى جابر رئيس شركة النصر للاسمدة
كتب عبد الحليم سالم
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أكد عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن إجراء عمرات فى شركة النصر للأسمدة يساهم فى خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالى تحقيق المستهدف، لافتا أنه جارى تأهيل غلاية 2 ،وسيتم طرح مناقصة لتأهيل غلاية 3 مع إنشاء محطات محولات كهرباء جديدة وتوربينية مع السير فى اجراءات حماية البيئة.

وأشار عماد الدين مصطفى خلال أعمال الجمعية العامة للشركة، بحضور وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة وأعضاء مجلس الادارة، إنه تم تقييم أرض شركة النصر بقيمة ألف جنيه للمتر، وسوف تشتريها وزارة البترول بمليار حنيه كأرض صناعى، وهو بمثابة استغلال أمثل للاصول، وأيضا لسداد الديون البالغة نحو نصف مليار على الشركة.

وأوصت الجمعية العامة، باعتماد الموازنة التقديرية للشركة واعتماد خطتها الاستثمارية بنحو 161 مليون جنيه، كما اعتمدت تشكيل مجلس الادارة ، بجانب التأكيد على الاستغلال الأمثل للأصول، مع حل مشكلة القرض الكويتى.


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النصر للاسمدة

عماد الدين مصطفى

القابضة الكيماوية

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