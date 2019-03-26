إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.