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إصابة 26 شخصا فى حادثى طريق بالشرقية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:41 ص
إصابة 26 شخصا فى حادثى طريق بالشرقية تصادم سيارات - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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أصيب 26 شخصًا، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادثى تصادم، الأول بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل "لورى" بطريق "أبو كبير – فاقوس" بمحافظة الشرقية.

أسفرالحادث الأول عن إصابة 14 مواطنًا، منهم ثلاثة حالات بإصابات خطرة، فيما وقعَّ الحادث الثانى بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوى، اصطدم خلاله أتوبيس ركاب بشجرة فى قارعة الطريق، مما تسبب فى إصابة 12 من الركاب بإصابات تنوعت ما بين كدمات جروح سطحية وسحجات بأنحاء الجسد، فيما نُقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما، ميكروباص والأخرى نقل بطريق "أبو كبير – فاقوس" ما أسفر عن إصابة 14 مواطنًا، بينهم ثلاث حالات خطرة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى"أبو كبير" المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة.

فيما وقع حادث آخر بطريق "القاهرة – بلبيس" الصحراوى، حيث اصطدم أتوبيس ركاب بشجرة، ما تسبب فى إصابة 12 من الركاب، وتم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقى العلاج.

 


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