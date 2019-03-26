إحباط تهريب 300 جهاز تحديد المواقع عبر ميناء العين السخنة

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط جلب أكثر من 300 جهاز تحديد المواقع ومصباح مزود بكاميرا بميناء العين السخنة.

ونجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى إحباط محاولة جلب (203) جهاز تحديد المواقع و( 129) مصباح إضاءة مزود بكاميرا دون تصريح، كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ السويس قد أكدت قيام إحدى شركات الإلكترونيات، باستيراد حاويتين مشمولها "كابلات كهرباء" وارد نهائى ميناء العين السخنة تحوى ضمن مشمولها أصناف غير واردة بالمستندات والتى تتطلب الحصول على موافقات من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الحاويتين وتبين إحتوائهما على أصناف مخالفة عبارة عن (203) جهاز تحديد المواقع "GPS" و(129) مصباح إضاءة ليد (مزود بكاميرا تصوير فيديو وميكروفون وكارت ذاكرة "ميمورى") وبمواجهة مالك الشركة أقر بالواقعة، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف مخالفة تتطلب موافقات مسبقة.