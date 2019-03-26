إجراء 30 عملية جراحية مجانية لعلاج السمنة المفرطة بجامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط، عن نجاح قسم جراحة التجميل في الانتهاء من إجراء 30 عملية جراحية جديدة لعلاج السمنة المفرطة بالمجان، وذلك ضمن أعمال القوافل الطبية المنفصلة التي يطلقها القسم بشكل متواصل، والتي تعمل على إجراء جراحات لعلاج حالات السمنة المفرطة من مختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف الدكتور يوسف صالح رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة أسيوط، أن تلك القوافل الطبية تقدم خدماتها المجانية ضمن نشاط وحدة جراحات السمنة بالقسم، والتي تم إنشاؤها في 2015 ثمرة للتعاون المبرم بين القسم ونظيره في جامعة استكهولم بالسويد، وذلك لإجراء جراحات متقدمة لعلاج حالات السمنة المفرطة، وتلافى ما قد تسبب فيه عن مضاعفات وأخطار الإصابة بأمراض، مثل السكر وتصلب الشرايين والسكتة القلبية .

وأشار الدكتور يوسف صالح، أن تلك المجموعة من العمليات الأخيرة، تم إجرائها في مستشفى أسيوط الجديدة الجامعية، وذلك في إطار سياسة الجامعة لتعظيم الاستفادة من كافة وحداتها الخدمية والطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة يس الأستاذ بقسم جراحة التجميل، والمدير التنفيذي للوحدة، وقائد الفريق الطبي القائم بتنفيذ الجراحات أن العمليات شملت عمليات تحول مسار، وتكميم معدة، وامتدت على مدار يومين متكاملين، وذلك بتعاون من كلاً من الدكتور عوني محمد، والدكتور محمود عبد العال الأطباء الأعضاء بالوحدة .

وعن سبل تقدم الحالات لإجراء، مثل تلك العمليات بوحدة السمنة المفرطة بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، أوضح الدكتور أسامة يس إلى أنه تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع لاستقبال الحالات الراغبة في إجراء الجراحة من كافة محافظات الجمهورية، للقيام بتسجيل أسمائهم، وإجراء الفحص الطبي عليهم، وذلك لتحديد موعد إجراء العملية، وفقاً للأسماء المسجلة بالوحدة، والتي يتم إجرائها مجاناً، حيث لا يتكلف المريض سوى تكلفة المستهلكات الطبية فقط .