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رغم قرار الاستحواذ الكامل..

أوبر وكريم ترسلان رسائل للمشتركين باستمرار فصل العلامتين التجاريتين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:37 ص
أوبر وكريم ترسلان رسائل للمشتركين باستمرار فصل العلامتين التجاريتين أوبر وكريم
كتبت ــ هبة السيد
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أرسلت شركة أوبر رسالة إلى مشتركيها تؤكد فيها توصلها لاتفاقية للاستحوذ على شركة كريم، موضحة أن الشركتين ستستمران بالعمل من خلال التطبيقات والعلامات التجارية الخاصة بكليهما تماما، كما هو الحال الآن بما فى ذلك العمليات والتشغيل.

 

فيما أرسل الرئيس التنفيذى لشركة كريم، رسالة إلى عملاء الشركة يؤكد توصل الشركة إلى اتفاق مع شركة كريم، بشأن الاستحواذ على العلامة التجارية التى تتخذ من دبى مقرا لها مع استمرار العلامة التجارية لـ"كريم".

فيما قالت شركة أوبر فى رد أرسلته إلى "اليوم السابع"، أن الشركة ستستحوذ على كریم بسعر إجمالي یعادل 3.1 ملیار دولار، یدفع مبلغ 1.7ملیار دولار من خلال إصدار سندات قرض قابلة للتحویل ویدفع مبلغ 1.4ملیار دولار نقدا.

 

وأضافت الشركة أن "كريم" ستصبح مملوكة بالكامل لأوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامتها التجاریة، وبقیادة أحد مؤسسیها ورئیسها التنفیذى مدثر شیخة.

وأوضحت، أنه سیكون لكریم مجلس إدارة خاص بها یتضمن 3 أعضاء من أوبر وعضوین ممثلین لكریم، وستستمر الشركتان بالعمل من خلال التطبیقات والعلامات التجاریة الخاصة بكلیهما، ومن المتوقع أن یتم إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2020.


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